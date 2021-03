Plaktivat prvič z nagrado za študente

V novi kategoriji je zmagal plakat avtorice Tine Nunar

Zmagovalni plakat Tine Nunar

© Arhiv TAM-TAM

Na Plaktivatove mednarodne natečaje na družbeno-odgovorne teme se prijavlja vedno več študentov. Na natečaj na temo solidarnost so jih izmed 336 prejetih del iz 28 različnih držav, 117 prispevali študenti. TAM-TAM Inštitut je zato uvedel dodatno, študentsko kategorijo.

V novi kategoriji je zmagal plakat avtorice Tine Nunar, študentke Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Dela študentk in študentov je ocenjevala petčlanska žirija v sestavi: Nejc Trampuž, Alja Herlah, Blaž Rat, Alja Horvat in Nejc Prah. O izboru zmagovalca so zapisali: "Zmagovalni plakat kvalitetno in celostno zadosti vsem ključnim vidikom, ki so za takšen plakat pomembni. Svoje družbeno angažirano sporočilo na temo solidarnosti avtorica podaja z dobro mero duhovitosti in kančkom provokacije, vsebinsko pa se naslanja na široko poznane reference. Skrb za šibkejšega in dejanja solidarnosti, h katerim plakat poziva, so se v času pandemije izkazala kot ključna za dobrobit družbe in posameznika. Oblikovna rešitev skozi dobro izkoriščen vertikalni format sledi čistemu vizualnemu jeziku. Tako jasno in neposredno komunicira tudi v kratkem momentu pozornosti mimoidočega na ulici."

© Arhiv TAM-TAM

TAM-TAM je zmagovalcu v študentski kategoriji namenil 20 plakatnih mest. Žirija je poleg zmagovalca izpostavila še 5 plakatov, dela, ki jim je žirija namenila posebno omembo, so objavljena na Facebook strani TAM-TAMa.

Kreativni izziv tokratnega natečaja je bil v posamezniku aktivirati proaktivni razmislek o družbenem pojmu solidarnosti, ki je z epidemijo postal še bolj ogrožen. Zmagovalec vseh prejetih del, plakat Snežak, delo avtorjev Petra Zabreta, Roka Flega in Lenarta Slabeta iz agencije Pristop, je na ulicah že od začetka marca. Oba plakata bosta mimoidoče na TAM-TAMovih plakatnih mestih po Sloveniji nagovarjala k solidarnosti do konca pomladi.