Koliko smo res »privarčevali«, ko nismo naročili cepiv?

IZJAVA DNEVA

"Vlada pravi, da so hoteli 'privarčevati', ko niso naročili cepiv. Račun kaže drugače: 'privarčevali' so 5 milijonov evrov, vsak dan epidemije pa nas stane 5,9 milijonov. So sposobnosti vladnega računovodstva na nivoju njenega upravljanja epidemije - ali pa komu izredne razmere pač ustrezajo?"

(Koordinator Levice Luka Mesec o tem, ko država decembra lani v drugem krogu nabave ni naročila cepiva BioNTecha in Pfizerja; predsednik LMŠ Marjan Šarec je zato napovedal ustavno obtožbo predsednika vlade Janeza Janše)