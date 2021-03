»Mladi so na dobri poti, odrasti bi morali odrasli«

"Zagotovo je vprašanje uporabe vseh tehnoloških pripomočkov v našem komuniciranju in delu nekaj, kar bomo morali nasloviti v prihajajočih časih, ko se bo življenje znova selilo v tirnice, kot smo jih poznali pred pandemijo. Nekatere stvari ne bodo enake, kot so bile, ni pa nujno, da je vse, kar se je v tem času dogajalo na daljavo, negativno. Iskanje nekakšnega novega ravnovesja med našim običajnim življenjem in digitalizacijo bo izziv prihodnosti. Na problematiko duševnega zdravja zaradi pandemije smo v strokovnih združenjih skozi celotno obdobje opozarjali in stanje se je tudi zaradi dolgotrajnosti same pandemije poslabšalo. To bo vsekakor največji izziv družbe, še posebej v obravnavi otrok in mladostnikov. In pandemija je osvetlila, da smo kot družba popolnoma zatajili pri oskrbi najstarejših. Upam, da se na ta problem v boljših časih ne bo preprosto pozabilo. V jubilejnem tridesetem letu naše države bi si želel, da začnemo državo jemati resno. Želel bi, da bi v prihodnosti odrasli resnično odrasli. Mladi so na dobri poti."

(Bojan Musil, predstojnik oddelka za psihologijo mariborske filozofske fakultete, o kaznovanju mariborskih dijakov in o tem, da bi morali v jubilejnem tridesetem letu začeti državo jemati resno; v intervjuju za Večer)