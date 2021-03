Tudi pri nas nad menstrualno revščino

Levica želi znižati davek na ženske higienske izdelke z 22 odstotkov na pet

© Pixabay

Pisali smo že, da so v Veliki Britaniji po izstopu iz Evropske unije odpravili davek na ženske higienske pripomočke, ki se uporabljajo pri menstruaciji. Ker zakonodaja EU preprečuje uvedbo ničelnega davka na te izdelke, to prej ni bilo mogoče, so pa številne države, ki ostajajo v EU (Nemčija, Italija, Francija, Češka ...), ženskam prišle naproti vsaj tako, da so davek, ki je večinoma znašal okoli 20 odstotkov, znižale. Zdrava ženska v življenju povprečno porabi okoli 16.800 higienskih vložkov oziroma tamponov, kar je velik strošek, pri tem pa je stopnja tveganja revščine pri ženskah višja kot pri moških in položaj je v zadnjem letu epidemija še poslabšala.

V Sloveniji je znižanje tako imenovanega rožnatega davka pred petimi leti predlagala stranka Levica v sodelovanju s civilno družbo in Zvezo potrošnikov Slovenije. Želeli so, da bi se stopnja DDV za ženske higienske izdelke in menstrualne skodelice znižala z 22 odstotkov na 9,5 odstotka, vendar predlog na seji odbora za finance ni bil izglasovan. Člani stranke so takrat napovedali, da bodo še poskušali. Tako so te dni vložili nov predlog zakona – tokrat želijo davek znižati na pet odstotkov. Leta 2019 je bila uvedena dodatna, petodstotna znižana stopnja DDV, ki se zdaj uporablja za knjige in bi bila po njihovem mnenju primerna tudi za vložke in tampone. Ne gre za luksuzne, temveč za življenjsko nujne potrebščine, ki bi morale biti uvrščene vsaj v enako skupino, kot so zdravila ali hrana (ti nujni izdelki imajo 9,5-odstotno obdavčitev).

»Znižanje DDV na ženske higienske izdelke je nujen ukrep,« pravi vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec. In pravzaprav šele začetek. Države EU, ki so ga že sprejele, zdaj uvajajo nove ukrepe za preprečevanje menstrualne revščine, kot so brezplačno dostopni higienski izdelki v šolah in drugih javnih institucijah. Tudi v Levici napovedujejo predloge za dodatne ukrepe, ki bodo povečali dostopnost teh izdelkov.

Tokrat so bolj optimistični, da bo predlog za znižanje rožnatega davka sprejet, saj so ga javno podprli tudi nekateri, ki so nazadnje glasovali proti, denimo Mladi forum in Ženski forum stranke SD. »Glede na to, da je naš predlog nazadnje že dobil podporo tudi Nove Slovenije, ima tokrat znižanje zelo realne možnosti za uspeh,« pravijo.