Čredni nagon

Začasna ustavitev cepljenja – razumljiva previdnost ali nepotrebno ustvarjanje dvomov?

Proizvodnja cepiva, ki ga izdeluje podjetje AstraZeneca.

Cepiva britansko-švedskega farmacevtskega podjetja AstraZeneca, ki so ga razvili na Univerzi v Oxfordu, se že nekaj mesecev drži slab sloves. Sprva je to cepivo veljalo za najobetavnejše, za tisto, ki bo na voljo prvo. Nato so napake pri odmerjanju cepiva v kliničnih raziskavah zamaknile njegovo odobritev, izkazalo se je tudi, da je nekoliko slabše učinkovito kot cepiva na temelju tehnologije mRNA, ki so ga prehitela v postopku odobritve. Nato so se zaradi pomanjkanja dokazov pojavili dvomi o zadovoljivi učinkovitosti cepiva pri starejših. In bolj ko so strokovnjaki za obvladovanje epidemije opozarjali, da so enako pomembna vsa cepiva, ki so na voljo in ki bodo cepljene obvarovala vsaj pred hujšim potekom bolezni, bolj se je med ljudmi širila želja, da bi se izognili cepivu AstraZeneca.