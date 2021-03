Cepilno stiskaštvo

Sloveniji primanjkuje učinkovitega in neoporečnega cepiva proti covid-19 zaradi preračunljivosti Janševe vlade

Cepljenje na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču, pristojni pravijo, da bi morali dnevno cepiti več ljudi, a v Ljubljani ne dobijo dovolj cepiva

Te dni so mediji polni poročil o nesorazmerjih in krivicah, ki naj bi nastajali pri cepljenju prebivalstva proti koronavirusu. V Hrastniku je cepivo prejel sicer povsem zdrav 24-letnik, ki ne spada v nobeno rizično skupino, po vaseh na Koroškem naj bi na vrsto prihajali že mlajši od 50 let, v Kočevju že cepijo tudi mlajše in povsem zdrave posameznike. Sočasno v Ljubljani še vedno poteka cepljenje starostnikov in ostalih rizičnih skupin, ki jih je določila vlada; šele sedaj na vrsto počasi prihajajo šolniki. V Mariboru pa počasi prehajajo na cepljenje starostnikov pod 70. letom.