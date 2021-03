Izenačitev civilne in cerkvene poroke

NSi je dala pobudo, da se v Sloveniji pravno izenači sklenitev zakonske zveze pred matičarjem in duhovnikom

Matej Tonin se je leta 2012 najprej poročil civilno, potem pa še v cerkvi v Zgornjem Tuhinju.

Ena od bistvenih Janševih obljub, zavez je debirokratizacija. Gre za čudežno besedo, ki naj bi »prihranila na stotine milijonov evrov in na milijone ur časa«, odpravila 20 tisoč odvečnih zakonov in državo naredila vitko in učinkovito. Sveženj zakonskih ukrepov je več mesecev nastajal v Strateškem svetu za debirokratizacijo, ki ga vodi nekdanji direktor Fursa Ivan Simič. Besedilo predloga je 10. marca postalo javno, objavljeno je tudi med vladnim gradivom, sprejeto pa naj bi bilo na eni izmed prihodnjih sej vlade. Predlaganih ukrepov je veliko, med njimi je precej spornih, recimo tisti, ki upošteva poenostavljeno elektronsko vročanje uradnih dokumentov prek elektronske pošte in kratkih sporočil. A tokrat se raje zadržimo pri neki drugi, še bolj sporni rešitvi, ki je v neposrednem nasprotju z ustavnimi določili.