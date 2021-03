Podkupovanje in politično vmešavanje

V Sloveniji ostaja nesankcioniranje primerov podkupovanja iz tujine še vedno resen problem, je opozorila posebna delovna skupina Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)

Janez Janša, predsednik vlade RS, v krogu svojih sodelavcev

V Sloveniji ostaja nesankcioniranje primerov podkupovanja iz tujine še vedno resen problem, je v danes izdanem poročilu opozorila posebna delovna skupina Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Od leta 1999 namreč noben primer podkupovanja iz tujine ni dobil sodnega epiloga.

Pri OECD ob tem opozarjajo na »zaskrbljujoče obtožbe« o političnem vmešavanju v organe pregona, zadolžene za preiskovanje in pregon podkupovanja iz tujine, zlasti v Nacionalni preiskovalni urad (NPU). Te obtožbe se pojavljajo v zadnjih letih. Prav tako pri OECD opozorijo na pritiske na delo medijev: »Čeprav je bilo več preiskav začetih na podlagi poročanja medijev, obstaja resna zaskrbljenost, da mediji v Sloveniji trenutno ne delujejo v okolju, ki bi omogočilo neodvisno poročanje o morebitnih obtožbah o podkupovanjih iz tujine.« Poročilo sicer ravno povečanje števil preiskav primerov, začetih na podlagi medijskega poročanja, omenja kot pozitiven premik v Sloveniji. Kot pozitivne premike omeni »močan« pravni okvir za zaščito prijaviteljev nepravilnosti ter uvedbo tako imenovanega registra dejanskih lastnikov, ki deluje pri AJPES.

»Čeprav je bilo več preiskav začetih na podlagi poročanja medijev, obstaja resna zaskrbljenost, da mediji v Sloveniji trenutno ne delujejo v okolju, ki bi omogočilo neodvisno poročanje o morebitnih obtožbah o podkupovanjih iz tujine.«

OECD je Sloveniji podala več priporočil za izboljšanje boja proti podkupovanju iz tujine, med drugim: naj si kot prednostno nalogo postavi izboljšanje odkrivanja in procesiranja primerov, naj zaščiti neodvisnost organov pregona, naj zagotovi ustrezno specializiranjo izobraževanje in usposabljanje organom pregona in sodnikom s področji odkrivanja, preiskovanja in sankcioniranj podkupovanja iz tujine in naj predpise in definicija s področja uskladi s Konvencijo o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju.

OECD področje v Sloveniji spremlja od leta 2016. Objavo do razmer v Sloveniji kritičnega poročila OECD so sicer že pred objavo komentirali portali iz orbite vladne stranke SDS in ga opisali kot poročilo, v katerega »so se v zadnjem letu poleg dejstev zavlekli še razni politično obarvani komentarji« in kot poročilo, »ki bo Slovenijo znova diskreditiralo s sumi o korupciji, napadih na medije in podobnimi insinuacijami, ki jih slovenska levica redno in že dlje časa lansira preko domačih in tujih medijev«.