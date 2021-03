Protitujska zakonodaja

Vlada hiti z omejevanjem pravic beguncem in migrantskim delavcem

© Željko Stevanić

Protitujsko zakonodajo, ki so jo pod vodstvom Aleša Hojsa napisali na notranjem ministrstvu, gre za spremembe zakona o tujcih in zakona o mednarodni zaščiti, je koalicija potrdila v pristojnem parlamentarnem odboru in zdaj čaka le še na potrditev na plenarni seji prihodnji teden. Predlog zakona prinaša številne novosti, ki slabšajo položaj neželenih tujcev, torej prosilcev za azil, beguncev s statusom, pa tudi tujcev, ki pri nas opravljajo dela, za katera je potrebnih malo kvalifikacij, in večinoma prihajajo z Balkana.