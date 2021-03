Klet napada

Desant na profesorja Marka Milosavljevića, ki si je upal spregovoriti proti vladi

Profesor dr. Marko Milosavljević

© Uroš Abram

Marko Milosavljević, profesor na katedri za novinarstvo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, delovanje medijev in odnos države do njih kritično opazuje zadnjih 25 let. V tem času je imel opraviti že z najrazličnejšimi vladami, ministri za kulturo in direktorji medijskih hiš in bil z njimi pogosto na različnih bregovih, a napadov, kakršnih je bil deležen po nastopu v evropskem parlamentu, ni doživel še nikoli.