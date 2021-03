Mami, oči, imejta se rada

Na Poljskem bi radi omejili tudi razveze

V čast tradiciji in trdnosti zakonskih zvez – velika plakatna kampanja na Poljskem

Po številnih poljskih mestih so se pojavili veliki beli plakati, na katerih je z otroško pisavo napisano: »Mami, oči, imejta se rada!« Za kampanjo stoji združenje Sychar, katerega člani svetujejo ljudem v »težavnih zakonih«, saj so prepričani, da je razvez preveč in da bi moralo več ljudi vztrajati poročenih za vsako ceno.