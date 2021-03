Konec rabe premoga

Zaprtje TEŠ do leta 2033?

Ministrstvo za infrastrukturo je v javno razpravo poslalo dokument, ki velja za enega najpomembnejših z vidika ukrepanja države proti podnebnim spremembam. Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij, katere pripravo financira EU, naj bi zakoličila okvir opuščanja izkopa in rabe premoga za energetske namene. Evropska komisija je v okviru »zelenega new deala« predvidela znatno finančno pomoč za »pravičen prehod« regij, ki jih bo opustitev rabe premoga najbolj prizadela. Ena takih je Šaleška dolina.