V sredo interpelacija ministra Simonitija

Za interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za kulturo je predvidenih skoraj 18 ur

Vasko Simoniti

© Borut Krajnc

Državni zbor (DZ) bo predvidoma v sredo v okviru 67. izredne seje odločal o interpelaciji ministra za kulturo Vaska Simonitija, ki so jo v DZ vložile SD, LMŠ, Levica in SAB. Po časovnici je za interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za kulturo predvidenih skoraj 18 ur.

Začetek seje je napovedan ob 9. uri. Poslanec SD Samo Bevk je sicer po dveh interpelacijah, ki sta trajali po približno 17 ur, podal postopkovni predlog, da interpelacijo ministra Simonitija razporedijo v dva dneva. Da bi se ji prvi dan posvetili do 21. ure ter z njo nadaljevali v četrtek, ko bi jo tudi končali. Predsednik DZ Igor Zorčič je Bevkov predlog "vzel na znanje".

Predlagatelji interpelacije so očitke ministru strnili v desetih točkah. Na prvo mesto so postavili "odgovornost ministra za neučinkovito ukrepanje pri omejevanju in odpravi posledic popolne blokade dela in izvajanja storitev na področju kulture zaradi omejevalnih ukrepov boja proti epidemiji covida-19".

Ministru očitajo tudi odgovornost za napade na svobodo in neodvisnost novinarskega dela ter poskus omejevanja neodvisnosti in pogojev za delo javnega servisa Radiotelevizije Slovenija in STA, odgovornost za zadrževanje izplačevanja finančnih sredstev za že opravljeno delo na področju filma in filmske produkcije, za "nesmiselno deložacijo" najemnikov prostorov na Metelkovi 6 v Ljubljani in za politični odvzem statusa samozaposlenega v kulturi.

Predlagatelji interpelacije so očitke ministru strnili v desetih točkah. Na prvo mesto so postavili "odgovornost ministra za neučinkovito ukrepanje pri omejevanju in odpravi posledic popolne blokade dela in izvajanja storitev na področju kulture zaradi omejevalnih ukrepov boja proti epidemiji covida-19".

Po mnenju predlagateljev interpelacije je minister odgovoren tudi za neplačevanje socialnih prispevkov samozaposlenim v kulturi, za "retrogradno vodenje kulturne politike in suspenz socialnega dialoga", za politično kadrovanje v javnih kulturnih ustanovah in za nespoštovanje ustavnega načela ločitve Cerkve in države. Ministru očitajo tudi, da ni pripravil nacionalnega programa za kulturo.

PREBERITE TUDI: