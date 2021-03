Uredništvo | foto: Borut Krajnc

FOTOGALERIJA: Kako so se cepili predsedniki

Janša, Pahor, Zorčič in Kovšca

Predsednik vlade Janez Janša

© Borut Krajnc

Po četrtkovem sporočilu Evropske agencije za zdravila, da je cepivo proizvajalca AstraZeneca varno in učinkovito, se je v skladu z vladnim načrtom včeraj cepil slovenski politični vrh: predsednik republike Borut Pahor, predsednik vlade Janez Janša, predsednik državnega zbora (DZ) Igor Zorčič in predsednik državnega sveta (DS) Alojz Kovšca. Cepili so se tudi poslanci in svetniki.

Predsednik republike Borut Pahor

© Borut Krajnc