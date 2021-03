Mesec: »Cepljenje je ukrep za konec karantene, za svobodno in odprto družbo«

"Pravkar sem prejel prvi odmerek AstraZenece. Ker slutim, da se bodo vsuli komentarji 'lažna opozicija' in teorije zarot o cepivih, naj dodam tole. Virus ni izmišljen, je resen problem. Če ne verjamete, poglejte domove za starejše (DSO). Zaradi virusa (in vlade, ki ni zaščitila ranljivih skupin), je v slovenskih DSO v zadnjih mesecih umrlo 2058 ljudi (od skupno 20.000), kar pomeni, da je umrl kar vsak 10. oskrbovanec! Najboljša pot iz agonije, ki jo živimo zadnje leto, je cepljenje, ki bo zagotovilo kolektivno imunost in s tem virus ustavilo. Alternative, če želite, obstajajo, ampak sam ne bi glasoval zanje. Vidimo jih lahko na Kitajskem, kjer so virus resda praktično ustavili še pred precepljenostjo, a treba se je vprašati, na kakšen način: s totalno družbeno kontrolo, s kamerami na vsakem koraku, sledenju prebivalstvu prek telefonov, karanteno, ki je mejila na teror. To je dobesedno vse, kar odklanjam: nočem živeti v karanteni, nočem živeti v policijski državi, še manj v digitalni diktaturi. Cepljenje zato ni samo ukrep za zaščito sebe in drugih, cepljenje je predvsem ukrep za konec karantene, za svobodno in odprto družbo."

(Koordinator Levice Luka Mesec po včerajšnjem cepljenju v Državnem zboru v zapisu na Facebooku)