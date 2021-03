FOTOGALERIJA: Čiste pitne vode ne damo!

Protestna akcija pred svetovnim dnevom voda (22. marec)

Na petkovem protestu na Trgu republike so opozorili na problematičnost novega zakona, ki ga namerava sprejeti vlada Janeza Janše. Vlada se je namreč odločila po skrajšanem postopku sprejeti novelo zakona, s katero bo dovoljeno graditi kemijsko nevarne objekte na vodovarstvenih območjih.

"S tem se občutno zmanjšuje standard varovanja pitne vode in neposredno ogroža varovanje rek in podtalnic, vključno s pitno vodo. Zaradi parcialnih ekonomskih interesov bomo torej vse prebivalke in prebivalci izpostavljeni negativnim posegom, ki bodo neposredno vplivali na naravo, okolje in zdravje ljudi. Posledice takega početja pa so nepovratne," so zapisali v protestniškem gibanju.

Minister Andrej Vizjak se po njihovem mnenju spreneveda ob dejstvu, da bosta civilna družba in stroka po sprejetju novel zakonov praktično onemogočeni pri postopku za pridobivanje okoljskega soglasja. V primeru, ko bo investitor želel zgraditi odlagališče nevarnih odpadkov na vodovarstvenem območju, bo smela stroka dati le pozitivno mnenje ali prošnjo za dopolnitev. Ne bo pa mogla dati negativnega mnenja.

"Iz preteklih okoljskih katastrof, kot je bila v podjetju Kemis, onesnaženja pitne vode zaradi podjetja Eternit, dolgoletne ekološke in zdravstvene katastrofe v Anhovem na Soči, bi se morali naučiti, kako zelo nevarno je okoljsko neodgovorno početje za zdravje in življenje ljudi. Take politične odločitve so neposredno odgovorne za smrti ljudi, ki so žrtve onesnaženja," so še zapisali.

Več utrinkov v fotogaleriji Janeza Zalaznika.