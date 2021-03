»Sedanja politika deluje v smeri 'ne razumem, zato je to potrebno ukiniti'«

IZJAVA DNEVA

"Mar ni ves, tudi levi prostor poln tovrstnih paradoksov? Delamo nekaj, za kar naj bi bili poklicani in zato to z navdušenjem ter poceni delamo. V to je vpisano izkoriščanje in samoizkoriščanje in v to se naseljuje neoliberalizem. Težko se izognemo tovrstnim pastem. A vendar, zakaj je pomembno, da ne odnehamo. Umetnost niti nujno ne nagovarja množične javnosti. A tudi na javni radioteleviziji morajo obstajati raznolike vsebine, čeprav vseh ne spremljajo vsi. Tako je tudi pri umetnosti. Obstajati morajo manjšinske prakse, ki jih morda vsi ne razumejo, a pomembno je, da so. Ni potrebe, da je vsem vse všeč."

"Sedanja politika, se bojim, deluje v smeri 'ne razumem, zato je to potrebno ukiniti'. Teži k uniformiranju življenjskih izkušenj, ne dopušča se heterogenosti in stvari, ki padejo čez ali segajo onkraj. A to je bistvo družbe, ki želi zdravo dihati. Dopuščanje razlik, posebnosti, raznolikosti, nerazumevanj. Mar ni dolgočasno, če živimo v družbi, kjer je vse poenoteno? Jaz si tega ne želim."

(Alja Lobnik, kritičarka, urednica, teoretičarka, ki aprila prevzema vodenje Zavoda Maska, o tem, da se mora umetnost zavedati lastne moči in svojega položaja v družbi; v intervjuju na portalu Mešanec)