»Gospodarska slika Slovenije ni tako ugodna, kot jo želi prikazati vlada«

IZJAVA DNEVA

"Gospodarska slika Slovenije ni tako ugodna, kot jo želi prikazati vlada. Situacija v naslednjem letu ali dveh je predvsem odvisna od tega, ali bodo novi razvojni programi spodbudili hitrejšo gospodarsko rast, da se bo lahko odpravilo razvojno vrzel, ki je nastala zaradi zdravstvene krize. To pa zahteva tudi spremembo koncepta fiskalne politike, ki mora finančno in programsko podpreti nove razvojne usmeritve in opustiti načrte za neučinkovite davčne reforme in nedomišljene postopke debirokratizacije."

(Ekonomist Mitja Gaspari v kolumni o tem, da vlada poizkuša predočiti pozitivne rezultate pri spopadanju s posledicami krize; via Dnevnik)