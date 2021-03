»Dejali so mi, da imam še vedno naglas svojih staršev«

IZJAVA DNEVA

"Preden sem se vpisala, so me znanci spraševali, kaj bom študirala. Ko sem odgovorila 'slovenistiko', so mi dejali 'še vedno se ti sliši L' ali pa 'še vedno imaš naglas svojih staršev'. Takšne opazke se mi ne zdijo prijetne, ker to zame v bistvu ni pomembno. Mislim, da vseeno zmorem."

"Ljudje ne sklepajo samo, da sem iz Bosne, ampak tudi, da sem muslimanka. To, da sem muslimanka, je velik del moje identitete. In v bistvu mi je všeč, da takoj na začetku to vedo in ni treba tega izpostavljati."

(Selma Skenderović, zmagovalka Festivala mlade literature Urška 2020, pisateljica, pesnica in študentka slovenistike in primerjalne književnosti v Ljubljani, v intervjuju v oddaji NaGlas! na TV Slovenija)