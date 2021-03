Cepljenost kot pogoj za vstop na letalo

Direktor letalske družbe je dejal, da bodo vlade po svetu vztrajale pri cepljenosti mednarodnih potnikov. V nasprotnem primeru pa bi morale letalske družbe ta pogoj uveljaviti same, je dodal.

© Wikimedia Commons

"Za oživitev letalskega prometa so cepiva proti covidu-19 ključnega pomena. Lani je število potnikov po svetu namreč padlo za 75,6 odstotka," opozarja direktor avstralske letalske družbe Qantas Alan Joyce in dodaja, da bodo vlade po svetu vztrajale pri cepljenosti mednarodnih potnikov. "Dolžni smo skrbeti za naše potnike in naše posadke, vsakdo v letalu mora biti varen," je dejal. Po njegovih besedah 90 odstotkov ljudi, ki so jih povprašali, meni, da bi morala biti cepljenost pogoj za mednarodna potovanja.

V Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) se s tem ne strinjajo in menijo, da t. i. cepilni potni listi ne bi smeli biti pogoj za potovanja. Zagovarjajo enoten pristop držav po svetu, neodvisno od želja zasebnega sektorja.

Evropska komisija je prejšnji teden predlagala zakonodajo za uvedbo covidnega potrdila, ki naj bi olajšalo potovanja v času pandemije. Digitalno zeleno potrdilo bo vključevalo podatke o cepljenju, negativnem PCR testu oziroma prebolevnost.

Ta potrdila naj bi olajšala potovanje cepljenim in necepljenim osebam, saj bi odpravila obveznost karantene ter s tem spodbudila turizem, za kar si odločno prizadevajo zlasti države z močnim turističnim sektorjem, med slednjimi je tudi sosednja Hrvaška.

Nekdanja informacijska pooblaščenka in pravnica Nataša Pirc Musar pri cepilnih potnih listih, kot je javno že večkrat poudarila, vidi več težav kot koristi.

"Ali potovati ne bodo smeli tudi vsi tisti, ki so že preboleli covid-19 in se zato naslednjih tri do šest mesecev sploh ne morejo cepiti? Če bo uveden cepilni potni list in države ne bodo mogle zagotoviti dovolj cepiva, kar ni ugibanje, temveč kruta realnost, to spet pomeni, da bo precejšnje število ljudi diskriminiranih in jim bo pod neenakimi pogoji kršena pravica do svobode gibanja. Zato je po mojem mnenju uvedba cepilnih potnih listov zelo preuranjena," je dejala za spletni portal javne televizije MMC RTVSLO.

Voditelji držav članic so se minuli teden strinjali, da naj bi bil tehnični del priprav na omenjeni potni list zaključen v naslednjih treh mesecih. Cilj je vzpostaviti dokaz o cepljenju na ravni EU, ki ga ne bo mogoče ponarediti. Ta bi lahko bil v obliki berljivega dokumenta s QR kodo, ki bi ga lahko oseba imela vedno pri sebi ali stiskanega na papirju ali shranjenega v pametnem telefonu, podobno kot letalsko ali železniško vozovnico. Predpogoj za to je ustrezna kompatibilnost oziroma povezanost nacionalnih sistemov vseh 27 držav članic.

Na Danskem denimo brez potrdila o cepljenju ne bo mogoče v restavracijo ali na športni dogodek, o podobnih ukrepih pa razmišljajo tudi druge države.