»Vsako leto imamo več romskih dijakov in študentov«

IZJAVA DNEVA

"Neskončno smo veseli vsakega mladega človeka, ki se odloči za svojo pot in jo uspe uresničiti. Največja težava je občutek manjvrednosti, nenehno prepričanje, ne, jaz pa tega nisem zmožen. A vsako leto imamo več romskih dijakov in študentov, ki kažejo, da se da, da je možno, da lahko tudi Romi doštudirajo, se zaposlijo, da obstajajo Rominje z diplomami in magisteriji. Zdi se mi, da že s samim obstojem zelo pozitivno prispevamo k drugačnemu razmišljanju."

"Romsko in večinsko prebivalstvo ozaveščamo o romski kulturi, o življenju Romov, predvsem pa se posvečamo izobraževanju. Želimo, da izobrazba postane vrednota v romski skupnosti. Veliko delamo z izobraževalnimi institucijami po vsej Sloveniji, predvsem s srednjimi šolami in fakultetami, kjer izvajamo predavanja in govorimo o izobraževanju Romov, o romski kulturi …"

(Marcel Baranja, predsednik Romskega akademskega kluba, ki se posveča spodbujanju izobraževanja mladih Rominj in Romov v Sloveniji, še posebej v Prekmurju; via Dnevnik)