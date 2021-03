Pahor bo po koncu predsedniškega mandata zaključil politično kariero

Borut Pahor na naslednjih predsedniških volitvah po zakonu ne more več kandidirati

Večerovi novinarji so med pisanjem teme o predsedniških volitvah, do katerih je še dobro leto in pol, na urad predsednika republike naslovili vprašanje, kaj predsednik načrtuje po izteku mandata. Predsednik republike Borut Pahor namreč na naslednjih volitvah v skladu s slovensko zakonodajo ne more več kandidirati. Na pomislek, ali sploh in kako se namerava nadalje politično udejstvovati, so v prvi vrsti poudarili, da si želi predsedniške dolžnosti "angažirano in vestno" opravljati do zaključka zadnjega dneva svojega mandata. "Predsednik Pahor namerava z zaključkom drugega predsedniškega mandata končati politično kariero. Devetkrat zapored je bil na različnih volitvah izvoljen na različne položaje v domači in evropski politiki, po zaključku predsedniškega mandata pa politične kariere ne načrtuje več. Glede ponudb za zaposlitev v zasebnem sektorju doma ali v tujini predsednik Pahor razume problem tako imenovanih vrtljivih vrat in bo pred sprejetjem morebitne take odločitve pridobil ustrezna mnenja vseh pristojnih ustanov," so predsednikovem uradu dodali v pojasnilu za Večer.

Leta 2023 bo Borut Pahor, letnik 1963, star 60 let in še premlad za upokojitev. Kaj bo po končanem predsedniškem mandatu počel zunaj politike, še ne želi izdati.