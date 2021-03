»V naši vladi je poslanec odstopil zaradi sendviča, tukaj pa nepreklicno odstopiš, pa si še kar minister«

Marjan Šarec opozarja, da je premier Janez Janša odgovoren za to, da se cepivo v Sloveniji ni nabavilo, saj je takrat on vodil resor

Marjan Šarec v Studiu City

"Mi nikoli nismo nasprotovali ukrepom za zatiranje epidemije, mi nasprotujemo ravnanjem vlade, ki z epidemijo nimajo nobene zveze – to je bistvo vsega problema," je v oddaji Studio City poudaril predsednik največje opozicijske stranke LMŠ Marjan Šarec. Na RTV Slovenija pravijo, da so v oddajo sicer povabili tudi oba podpredsednika vlade, predsednika NSi Mateja Tonina in predsednika SMC Zdravka Počivalška, a sta sodelovanje odklonila.

Dokaz, da je računsko sodišče svojo nalogo dobro opravilo, so po Šarčevem mnenju poskusi diskreditacij, ki smo jim bili priča tudi v javnosti. "V naši vladi je poslanec odstopil zaradi sendviča, tukaj pa več lumparije, kot narediš, bolj si trdno v sedlu. Nepreklicno odstopiš, pa si še kar minister," je dejal Šarec.

Dejal, je da ima napovedana ustavna obtožba predsednika vlade tri elemente – nenabava cepiva, gonja proti Slovenski tiskovni agenciji (STA) in medijem ter gonja proti tožilcem.

"Janez Janša je že 30 let žrtev in drago bi ga plačal, če ga ne bi poznal," je dejal predsednik LMŠ. "Ali so špekulirali s ceno ali želijo podaljševati epidemijo, pri tej vladi je bolj malo logičnega, znajo samo obtoževati za nazaj, znajo iskati krivdo drugje, ampak neizpodbitno dejstvo je, da je takrat Janez Janša vodil resor in da je odgovoren za to, da se cepivo ni nabavilo," je dodal. Po njegovih besedah bo ustavno obtožbo podprl "vsak, ki meni, da so ravnanja te vlade nepravilna in da je čas, da ta vlada odide".

Na vprašanje, ali pričakuje prestope denimo iz SMC, je odgovoril: "Čas bi že bil."

Kritičen je bil tudi do predsednika republike Boruta Pahorja. "Ko bi moral opozarjati na kršenje človekovih pravic, se je guncal na igralih, ki so bila za otroke prepovedana, ker je epidemija. Postavljal je snežene može in druge stvari, je ves čas tiho, molči in legitimiteto daje tej vladi," je dejal Šarec.

"Za nas so aktualne samo še volitve," je zagotovil predsednik LMŠ.