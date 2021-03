»Na pozicijah in funkcijah obstanejo le tisti, ki so globoki verniki vodje«

"Na pozicijah in funkcijah obstanejo le tisti, ki so globoki verniki vodje, tisti, ki nimajo kam in so kot sužnji, ter tisti, ki so se dali speljati v neko povezavo in so zdaj ujetniki. In kar je najbolj fascinantno, poglejte, kako so vsi srečni. Verniki so še bolj prepričani, da so našli pravega boga, pravega mesijo in pravega odrešenika, sužnji so prepričani, da je bolje biti zraven, pa čeprav le suženj, in ujetniki ne vedo, da so ujetniki. Še naprej bodo trobezljali o avtonomiji, svojih projektih in programih, svojih načelih ter požirali žalitev za žalitvijo. Ponižanje za ponižanjem. Diskreditacijo za diskreditacijo. Zraven pa bodo podpisani pod vse rabote. Pod vse kršitve. Pod vse nečednosti."

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, kdo so ljudje, ki obstanejo na funkcijah in položajih; via Dnevnik)