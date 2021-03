Kacin: »AstraZeneca je problematična, ker nam manjka 100.000 odmerkov«

Nacionalni koordinator za cepljenje Jelko Kacin ne ve, ali se bo to vprašanje rešilo, saj trdi, da je to politično vprašanje za evropske voditelje

Včeraj zvečer je v oddaji Odmevi na TV Slovenija gostoval nacionalni koordinator za cepljenje Jelko Kacin, ki je med drugim dejal, da lahko s 3,1 milijona odmerki, ki jih ima Slovenija v prihodu, lahko cepili praktično celotno odraslo populacijo.

"Približno 1.700.000 ljudi lahko cepimo do konca junija."



Jelko Kacin

"Vlada bo počakala samo še do konca tega tedna, da se učitelji in vzgojitelji, ki se iz takšnih in drugačnih osebnih ali 'ne vem kakšnih' razlogov še niso cepili, cepijo. Cepivo je na voljo, Pfizerja je dovolj, prihaja tako rekoč na dnevni bazi. Moderne bo nekaj več, imamo vse izračune narejene za april. Pfizerja bo na voljo približno 164.000 odmerkov, Moderne bo do 37.000 odmerkov, AstraZeneca pa je problematična, ker nam je manjka za 100.000 odmerkov. Ali se bo to vprašanje rešilo, ne vem, ampak to je politično vprašanje za evropske voditelje. Tisto, kar je obetavno, pa je, da Janssen (družbe Johnson&Johnson, op. p.) kot četrto cepivo, pri katerem zadošča samo en odmerek, prihaja aprila tudi v Slovenijo. Po do sedaj potrjenih številkah bo vsaj 250.000 ljudi v Sloveniji že pred koncem junija dobilo tudi cepivo Janssen, tako da bomo na varni strani. Če strnem, bi rekel takole, po številu cepiv, ki jih imamo zdaj rezerviranih, bi s 3,1 milijona odmerkov, ki jih imamo v prihodu, lahko cepili praktično celotno odraslo populacijo Republike Slovenije. Približno 1.700.000 ljudi lahko cepimo do konca junija," je dejal Kacin.