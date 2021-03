DeSUS za razrešitev Simonitija ‒ kako bodo glasovali poslanci?

Minister za kulturo morda ne bo uspešno prestal interpelacije

Vasko Simoniti, minister za kulturo RS, danes v Državnem zboru (DZ)

Nad samozavestnimi napovedmi ministra za kulturo Vaska Simonitija, da na današnji interpelaciji pričakuje podporo, se je že pojavil oblak dvoma, saj se je proti njemu obrnila stranka DeSUS. V slednji pravijo, da so za njegovo razrešitev. To sicer ni zagotovilo, da bodo za interpelacijo glasovali tudi njeni poslanci, a stališča stranke njeni poslanci vseeno ne morejo povsem zanemariti.

"Prepričani smo, da je minister Vasko Simoniti izgubil zaupanje javnosti, predvsem civilne družbe in medijev," so sporočili iz stranke DeSUS.

"V stranki razumemo kulturo kot ključno polje oblikovanja in izražanja identitete naše skupnosti in posameznika, ki ji pripada. Zato podpiramo obstoj in razvoj kulture na vseh področjih, predvsem pa zagotovitev zadostnega obsega njenega delovanja v vseh razmerah," so zapisali in dodali, da so prepričani, da je minister Simoniti izgubil zaupanje javnosti, predvsem civilne družbe in medijev.

DeSUS

"Prav dejavnost slednjih pa v skladu z zakonom o medijih temelji na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti medijev za različna mnenja, prepričanja in za raznolike vsebine," so zapisali v stranki DeSUS.

Poslanci stranke DeSUS so Franc Jurša, Jurij Lep (napovedal izstop iz poslanske skupine), Branko Simonovič, Ivan Hršak in Robert Polnar (zaradi nasprotovanja Karlu Erjavcu so ga izključili iz stranke, a je še vedno del poslanske skupine).

Jurij Lep je sicer dejal, da se bodo poslanci DeSUS o tem, kako bodo glasovali, odločali šele po predstavitvi stališč vseh poslanskih skupin in opravljeni razpravi.

Vasko Simoniti čaka na nadaljevanje razprave o interpelaciji

© Borut Krajnc

V Državnem zboru (DZ) je namreč danes predvidena skoraj 18-urna seja, ki jo bodo predvidoma končali šele jutri. Napovedi interpelacije, ki so jo vložili SD, LMŠ, Levica in SAB, sprva niso bile uspešne, zdaj pa se zna zgoditi, da minister Simoniti interpelacije morda ne bo uspešno prestal, saj se je proti njemu obrnila tudi stranka DeSUS. Prav tako je še neznanka, kako bodo glasovali poslanci in poslanke SMC.

"Konec bo znan čez 18 ur. Kakršen bo, bo. Takrat boste izvedeli vse," je v izjavi za STA danes zjutraj dejal Simoniti.

"Konec bo znan čez 18 ur. Kakršen bo, bo."



Vasko Simoniti,

minister za kulturo RS

Maratonska seja o interpelaciji Simonitija se je pričela ob 9. uri zjutraj, vlagatelji so očitke ministru strnili v deset točk, na prvo mesto pa postavili "odgovornost ministra za neučinkovito ukrepanje pri omejevanju in odpravi posledic popolne blokade dela in izvajanja storitev na področju kulture zaradi omejevalnih ukrepov boja proti epidemiji covida-19".

Poslanka Levice Violeta Tomić je ob prihodu na sejo DZ v izjavi dejala, da pričakujejo podporo vseh poslank in poslancev, ki "jim je mar demokracija, spoštovanje ustave, pravne države in zakonov". "Ta minister namreč vse to vehementno in krepko krši," je prepričana Tomić. Dodala je, da predvsem računa na poslance SMC in DeSUS.

Poslanci imajo na voljo za razpravo kar 18 ur. Če razprave ne bodo končali danes do 22. ure, jo bodo nadaljevali in odločali v četrtek.