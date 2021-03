»Kultura je po letu dni na kolenih, vi pa ste tiho«

IZJAVA DNEVA

"Zdi se, kot bi izgubili stik s stvarnostjo, stik z umetniki, z obupanimi, ki čakajo na vašo pomoč in vizijo. Kam in kako iz te globoke krize? Kultura je po letu dni na kolenih, in vi ste ob tem najraje tiho. Zapuščate seje parlamenta, se ne odzivate na povabila k dialogu. Namesto dialoga spodbujate diskurz, da so kulturniki paraziti in prisesanci na državne jasli, kar je skrajno neprimerno in žaljivo."

"S svojimi zanikanji najranljivejšega segmenta kulture in odrekanja njegovega vključevanja v dialog ste dokazali, da ne delujete v javnem interesu in v dobro slovenske kulture, katere obstoj nikdar ni samoumeven. Izgubili ste vse zaupanje strokovne in zainteresirane javnosti ter legitimnost za opravljanje nalog ministra za kulturo."

(Poslanec SD Matjaž Nemec ob interpelaciji ministra za kulturo Vaska Simonitija v Državnem zboru)