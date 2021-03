»Kdo vam daje pravico, da teptate in uničujete našo kulturo?«

IZJAVA DNEVA

"Včasih slišimo od državljanov, da so interpelacije nesmiselne, če nimamo zagotovljene večine, a to ne drži. Dajemo vam enkratno priložnost vpogleda v vso aroganco vladajočega razreda v upanju, da tokrat vendarle dobimo dovolj glasov, da odstranimo najškodljivejšega kulturnega ministra v zgodovini Slovenije. Tu ne gre za levo, desno ali sredinsko politiko, gre za skupno narodovo bit, s katero se ne bi smeli tako neodgovorno igrati."

"Kdo vam daje pravico, da teptate in uničujete našo kulturo? Umetnost, kulturne ustvarjalce, delavce, umetnice in umetnike, literaturo, gledališče, film, glasbo, plesno in likovno snovanje, da uničujete našo svetinjo?"

"S spremembo pravil in predpisov, z lansiranjem SDS-ovskih kadrov po osrednjih kulturnih institucijah in z izstradanjem vseh nelojalnih kulturnikov si minister še bolj in na vse kriplje utrjuje oblast. "

(Poslanka Levice Violeta Tomić ob interpelaciji ministra za kulturo Vaska Simonitija v Državnem zboru)