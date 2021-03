Janša kot alfa moški na položaju

CITAT DNEVA

"Predsednik slovenske vlade je s svojim »odgovorom« poslanki partnerske stranke slikovito demonstriral moč in »pristojnosti« alfa moškega na položaju. Če ne zna reda v stranki narediti njen šef Počivalšek, ga mora pač sam. Tako kot je že »uredil« s Kustečevo in Kozlovičevo, ki v javnosti raje govorita neumnosti, vzdihujeta ali molčita, ko dobita neprijetno novinarsko vprašanje, na primer Kozlovičeva v Studiu City, kot da bi na glas izrekli kakšno misel, ki ne bi bila po volji šefa vlade. S svojim odnosom do avtoritarne zlorabe oblasti sta dober primer, kako ženske na položaju ne bi smele ravnati. Četudi se jim to osebno splača."

(Novinarka Ranka Ivelja v kolumni v Dnevniku o disciplinskih prijemih predsednika vlade)