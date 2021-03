Kako fašisti radikalizirajo desnico

Rdeča tabletka

Protest proti nasilju nad Američani azijskega rodu v New Yorku

Če si slovenski premier pa ti za covid-19 umre 4500 ljudi, potem potrebuješ grešnega kozla, velikega zarotnika. In Janša ga je našel: za vse naj bi bila kriva »razdiralna levičarska opozicija«, ki je »naredila vse, da bi bilo okužb in mrtvih zaradi epidemije čim več in da bi prek trupel prišla nazaj na oblast«.