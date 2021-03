Neoperativna, neusklajena, neučinkovita vlada

Dejanska vsebina poročila računskega sodišča o nabavah zaščitne opreme je neprimerno bolj skrb zbujajoča

Jelka Godec je pri nabavi zaščitne opreme ločena institucija. Samostojno je, prek svojega strankarskega e-naslova, komunicirala s ponudniki, dajala usmeritve in podobno. Kasneje je na družbenih omrežjih trdila, da ima čisto vest. Na sliki z ministrom Zdravkom Počivalškom pred oddajo Tarča na RTV Slovenija.

Dolgo pričakovana revizija računskega sodišča o lanskih nabavah zaščitne opreme postavlja vladno različico dogodkov na laž: argumentirano, kolikor se da natančno, s citati iz dokumentov in elektronskih sporočil in navajanjem podatkov sodišče prikazuje, da vlada pri nabavah ni bila uspešna, niti če bi zamižali na eno oko, torej ob upoštevanju izrednih okoliščin. Še več, ne zgolj, da dve najodgovornejši osebi za projekt, to sta bila predsednik vlade Janez Janša in minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, nista bila uspešna, na računskem sodišču so zaznali 13 primerov morebitnih sumov kaznivih dejanj, torej primerov, ko so bile »napake« morda storjene naklepno. Nekaj ugotovitev računskega sodišča, ki doslej še niso bile objavljene, navajamo spodaj.