Minister za zdravje: »Krepko smo zakorakali v tretji val«

Med pomembnimi razlogi za porast je po njegovih besedah angleška različica novega koronavirusa

Minister za zdravje Janez Poklukar je na današnji vladni novinarski konferenci ocenil, da smo "krepko zakorakali v tretji val epidemije". Dodal je, da številke o okužbah glede na prejšnji teden rastejo med 5 in 20 odstotki, porast je v bolnišnicah vključno z oddelki za intenzivno nego, na teh oddelkih je tudi vse več mlajših pacientov. Med pomembnimi razlogi za porast je po njegovih besedah angleška različica novega koronavirusa.

"Če vemo, da do rezultatov prihajamo z desetdnevno zamudo, glede na zapleten tehnološki postopek, potem je ta odstotek bistveno večji in je verjetno odločilen za situacijo v katero gremo," je dejal Poklukar in predstavil nekaj podatkov o cepljenju ter o spremembi strategije cepljenja, ki jo je v sredo sprejela vlada.

"Število cepljenih z enim odmerkom (185.852) in z dvema odmerkom (103.757) Slovenijo uvršča v zgornji del sredine države EU-ja po hitrosti cepljenja. Starostne skupine cepljenih so ključne za spreminjanje strategije cepljenja. Uspešni smo pri cepljenju starejših od 80 let in smo na poti, da precepimo starejše od 75 let. Ob nastopu tretjega vala moramo čim hitreje cepiti starostne skupine nad 60 let," je izpostavil.

"Ob nastopu tretjega vala moramo čim hitreje cepiti starostne skupine nad 60 let."



Janez Poklukar,

minister za zdravje RS

Precepljenost Slovenije glede na en odmerek cepiva je 14-odstotna, večina regij je med 13 in 17 odstotki, je navedel in dodal, da bodo morali vsi izvajalci cepljenja zaradi epidemične situacije navesti, v katero kategorijo je uvrščen kandidat za cepljenje.

"V cepilno strategijo je bilo potrebno uvrstiti tudi cepivo proizvajalca Jensen (Johnson&Johnson), ki prihaja v Evropo v drugi polovici aprila. Ena od pomembnih prednosti, da omogoča enkratno varnost z enim cepljenjem," je dejal minister.

Vlada je nadalje umaknila vse starostne omejitve glede cepiv, kar pomeni, da so zdaj vsa cepiva namenjena vsem prebivalcem.

zwuYKKJBI7w