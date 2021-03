V tej državi bo zdaj red!

Stranski proizvod politizacije policije za potrebe utrjevanja oblasti je vsesplošno bolj represivna policija, kakršne doslej nismo poznali

Policijski postopek zoper mariborske dijake, ki so zahtevali normalizacijo izobraževalnega procesa in odprtje šol, ki se je zaključil z globami v višini 400 evrov za polnoletne dijake in pozivi na obravnavo pred sodiščem za mladoletne.

© Marko Pigac

Da je vlada med epidemijo zlorabila policijo za zastraševanje ljudi, je dejstvo. Pretirana strogost pri nadzorovanju ukrepov za preprečevanje širjenja virusa in grobost kaznovanja, preganjanja in nasploh obravnave vseh, ki kritiko oblasti izrazijo na javnem kraju, pa dobiva širše posledice za policijo in s tem za državljane. Omenjena politična zahteva po stopnji policijske represije, kakršne doslej nismo poznali, se kaže tudi v siceršnjem povečanju represivnosti v policiji, na področjih in v zadevah, ki z epidemijo ali ukrepi za zajezitev širjenja virusa nimajo nobene zveze.