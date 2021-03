Ustavni sodnik, drugačen od drugih

Ali ustavni sodnik, ki kolegom očita intelektualno podhranjenost, nemoralnost ali političnost, sam krši visoka merila, kakršna postavlja drugim?

Ustavni sodnik, ki želi, da se ga naslavlja kot prof. ddr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA)

© Daniel Novakovič, STA

Ustavni sodnik, ki je bil izvoljen na izrecno zahtevo SDS, ddr. Klemen Jaklič, kolegom na splošno in poimensko rad očita intelektualno podhranjenost, nemoralnost ali političnost, zdaj pa je sam vedno pogosteje deležen takšnih očitkov. Vse verjetneje se zdi, da je akademski naziv pridobil mimo veljavnih pravil igre. Hkrati je sodnik, ki najmanj vestno opravlja svoje delo, saj manjka na tretjini sej. In kdo je odgovoren za posredovanje tajnih informacij z ustavnega sodišča vladi, če ni on?