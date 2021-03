»Krute usode, izgube zaposlitve, psihične težave in poskusi samomorov«

Ivan Gale je soustanovil Center za zaščito žvižgačev

Prvi žvižgač v državi Ivan Gale

© Uroš Abram

»Žvižgači imajo po navadi uničeno življenje ... nimajo te sreče kot jaz, ki sem bil deležen podpore javnosti in medijev.« Tako je najbolj znan žvižgač v državi Ivan Gale svojo izkušnjo opisal v Studiu city. Zaradi žvižganja – razkritja nečednih poslov pri nakupu zaščitne opreme – so ga šikanirali in nazadnje odpustili iz Zavoda RS za blagovne rezerve. A ker se zaveda, da nekateri žvižgači doživijo še bolj kruto ravnanje, se je zdaj odločil skupaj z Evropskim inštitutom za skladnost in etiko poslovanja (EISEP) soustanoviti Center za zaščito žvižgačev – da bi žvižgači lahko svobodneje žvižgali.