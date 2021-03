Jastog svetuje

Jordan B. Peterson v novi knjigi (ponovno) ponuja 12 pravil za življenje

Guru nove desnice in intelektualni sopotnik Žige Turka Jordan Peterson /

© Profimedia

Razvpiti kanadski klinični psiholog in profesor psihologije na Univerzi v Torontu Jordan B. Peterson, ki se je na piedestal konservativizma povzpel leta 2016, je vstal od mrtvih. Kaj nam ima torej heroj liberalno-konservativne desnice, navsezadnje tudi naše, povedati tokrat? K 12 zapovedim, ki jih je nanizal v knjigi iz leta 2018, 12 pravil za življenje – protistrup za kaos, jih ponuja še 12. »Stojte pokonci z rameni nazaj. Sprijaznite se z ljudmi, ki vam želijo najboljše. Spravite svojo hišo v popoln red, preden kritizirate svet. Povejte resnico – ali vsaj ne lažite.« To je samo nekaj od Petersonovih pravil – spisanih v formatu, ki bi ga lahko pripisali knjigi za samopomoč ali osebno rast –, stičišče pa najdejo v poglavitni ideji, da je »trpljenje vgrajeno v strukturo naše biti«.

Prava Petersonova bit se skriva v njegovem podtonu, ki se najmočneje izraža na predavanjih in javnih nastopih. Temelji predvsem na »zdravem razumu« – v tem se tudi skriva njegova privlačnost –, z njim pa se loteva žgočih družbenih vprašanj. Kaj kmalu, če mu le prisluhnemo ali pa se razgledamo po nabito polnih dvoranah njegovih občudovalcev, ugotovimo, da je njegov paradni konj krinka ideologij, ki jih spremljamo na politični desnici. Peterson je predvsem goreč nasprotnik politične korektnosti, »teorije spola«, radikalnega feminizma in navsezadnje (kulturnega) marksizma.

Če to razumemo, nam postane jasno, zakaj je bil med obiskom v Ljubljani leta 2018 deležen toliko zanimanja. Ko je »prvič nastopil za železno zaveso«, kot je svoj obisk takrat opisal sam, so se na njegovem predavanju zbrali različni desni ideologi in politični akterji stranke SDS – v prvi vrsti kakopak Žiga Turk, ki za slovenske prevode njegovih del rad spiše tudi spremno besedo – ter družbena skupina, zmeraj prevladujoča na njegovih predavanjih – mladi moški, ki se identificirajo z gibanjem alternativne desnice (alt-right).

Petersonova nova knjiga, Onkraj reda – še 12 pravil za življenje, pa je luč sveta vseeno ugledala po obdobju, precej turbulentnem za avtorja. Ta se je na začetku leta 2020 v Rusiji prebudil iz devetdnevne kome, ki jo je povzročila zasvojenost s skupino psihoaktivnih snovi benzodiazepinov. Morda od tod tudi nekoliko drugačen pogled na svet – namesto pospravljanja vse hiše zdaj svetuje, da v njej pospravimo vsaj eno sobo. Poleg kaosa se moramo nujno bati tudi pretiranega reda.

Novega knjižnega izdelka se je seveda najbolj razveselil Žiga Turk, ki se rad pohvali, da je Petersonu ob obisku posodil plašč, ko ga je zeblo. Novih 12 pravil je za založbo Družina, pri kateri je knjiga izšla, Turk komentiral kot »manj kulturnobojniška, saj ima Peterson občutek, da je to kulturno vojno že dobil«. Dodal je še, da se zdaj kaže prej kot »človek«, ne pa več toliko kot pridigar. Čeprav ravno to še vedno najraje počne – pridiga, namreč.