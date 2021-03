Cerkev, cepivo in morala

Cepiva, ki (ni)so za katoličane etično sprejemljiva

© Borut Krajnc

»Za katoličane so v trenutnih razmerah etično sprejemljiva vsa cepiva,« so konec tedna sporočili iz Slovenske škofovske konference. Dodali so, da katoliška cerkev vabi vse katoličane, da se po posvetu z osebnim zdravnikom odločijo za cepljenje in s tem zaščitijo svoje zdravje in zdravje bližnjih.

S to izjavo je cerkev spremenila stališče, saj je na svoji uradni spletni strani še konec januarja katoličanom odsvetovala cepljenje s cepivom AstraZenece. Za tega so v cerkvenem vodstvu trdili, da je kompromitirano, ker »proizvodnja cepiva vključuje uporabo celičnih linij splavljenih otrok«.

Zdaj so glede tega obrnili ploščo. Zaradi omejene količine cepiva, ki je v Sloveniji na voljo, verniki po njihovih besedah nimajo možnosti izbire, s katerim cepivom se bodo cepili. Glede na to škofje menijo, da se lahko cepijo z vsemi dostopnimi cepivi, torej ne le proizvajalcev Pfizer-BioNTech in Moderna, ampak tudi AstraZenece. Pričakujejo pa, da bo država čim prej zagotovila večje količine cepiva in s tem tudi možnost, da se katoličani odločijo za tisto, ki je »moralno ustreznejše«.

Prof. dr. Roman Jerala iz Kemijskega inštituta je pred dnevi za 24ur pojasnil, da cepivo AstraZenece ne vsebuje človeških celic. »Za nekatere je sporna uporaba celične linije HEK 293, to je linija, ki je bila pripravljena pred 50 leti iz embria in se je izolirala, ker se je izkazalo, da ima dobre lastnosti, od takrat pa se po vsem svetu razmnožuje za raziskovanje v biotehnološke namene. Nekateri so zdaj verjetno prišli do napačnega zaključka, da se za proizvodnjo cepiv dejansko uporabljajo abortusi oziroma celice, pridobljene z abortusi, uporablja se le ta celična linija,« je poudaril in zatrdil, da se ta linija zdaj ne ustvarja na novo, temveč se razmnožuje v laboratorijih po vsem svetu, kjer imajo na tone razmnoženih celic.

Odziv cerkve z začetka letošnjega leta je komentiral tudi državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar ‒ po njegovem mnenju je bil napačen. Na Twitterju je sekretarjevo mnenje objavila tudi vlada, ki je sicer s politiko katoliške cerkve precej usklajena, glasi pa se: »Kakršnokoli pozivanje proti cepljenju je škodljivo.«