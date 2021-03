Počivalšek: »Odhod treh poslancev se na prvi pogled lahko zdi kot izguba«

IZJAVA DNEVA

"Za stranko SMC je peklensko leto. Potem ko smo pred letom dni ob začetku epidemije Sloveniji zagotovili stabilno vlado, smo postali glavna tarča ulične in medijske kampanje za rušenje te koalicije. Takega pritiska seveda ni lahko zdržati. Nekateri poslanci so imeli že dalj časa različne poglede na delovanje vlade in na prihodnost naše stranke, a smo se na koncu vedno poenotili in nadaljevali izvajanje našega programa."

"Odhod treh poslancev se na prvi pogled lahko zdi kot izguba, na dolgi rok pa je za SMC in Slovenijo bolj pomembno to, da v zapletenih mesecih pred nami celotna ekipa vesla v isto smer. Razmerja v poslanski skupini in v parlamentu so se razčistila, zato bo lažje nadaljevati delo. Verjamem tudi, da smo na začetku nove rasti stranke in nove gradnje liberalnega centra."

(Predsednik SMC Zdravko Počivalšek o tem, ko so včeraj Igor Zorčič, Janja Sluga in Branislav Rajić izstopili iz poslanske skupine SMC; via Facebook)