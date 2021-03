5 milijonov evrov glob …

… je policija izrekla kršiteljem epidemioloških ukrepov v drugem valu epidemije

Če mislite, da ste se po krivici znašli v policijskem postopku, pomoč poiščite na www.pravnamreza.si

© Borut Krajnc

Policija je od 24. oktobra lani do 17. marca letos obravnavala 34.552 kršitev vladnih prepovedi. V postopkih so napisali 13.789 glob v skupni vrednosti najmanj 5.515.600 evrov. Gre za številke, ki so jih od policije pridobili na časniku Dnevnik.

Policija je nadzor nad spoštovanjem vladnih odlokov, ki so uvedli policijsko uro, obvezne maske, prepoved gibanja med občinami in regijami ter druge posege v človekove pravice, začela izvajati 24. oktobra lani. V naslednjih sto petinštiridesetih dneh, do 17. marca, ko so na Dnevniku od policije pridobili podatke o policijskih ukrepih zoper kršitelje, so policisti po vsej državi »obravnavali skoraj 13.000 oseb, ki niso nosile maske, 3958 prepovedanih prehodov med občinami, 3646 kršitev policijske ure… Vsak dan so v povprečju oglobili petindvajset ljudi, ki so se na prostem gibali v času nočne policijske ure, ter deset ljudi, ki so se nedovoljeno zbirali.«

Statistični podatki, ki so razdeljeni na posamezne policijske uprave, pa kažejo tudi, da policisti v različnih koncih države ravnajo različno oziroma so različno strogi ali še bolje rečeno, različno represivni. Verjetnost, da boste, če vas policist dobi brez obvezne maske, plačali 400 evrov, je denimo na območju Kopra desetkrat večja kot na območju Murske Sobote; če se nedovoljeno zbirate, pa jo boste približno štirikrat lažje brez kazni odnesli v Celju kot v Novem mest, ugotavljajo na Dnevniku.

»'Kultura' pisanja glob in izrekanja opozoril po regijah naj bi bila različna, ker naj bi imeli policisti različen odnos do birokracije, ki jo zahteva vsak takšen ukrep. Ker je vsaka uradna obravnava za policista zamudna in polna »papirologije«, ponekod izrekanja opozoril policisti raje sploh ne zabeležijo«.

Na policiji sicer pojasnjujejo, da razlike nastajajo zaradi upravnih in demografskih posebnosti posameznih regij. Neuradno naj tolikšne razlike glede represivnosti policije ne bi nastajale zaradi boljšega ali slabšega odnosa policistov do ljudi, pač pa naj bi šlo odnos do dela, »papirologije«. »'Kultura' pisanja glob in izrekanja opozoril po regijah naj bi bila različna, ker naj bi imeli policisti različen odnos do birokracije, ki jo zahteva vsak takšen ukrep. Ker je vsaka uradna obravnava za policista zamudna in polna »papirologije«, ponekod izrekanja opozoril policisti raje sploh ne zabeležijo«.

Vse to pa ne spreminja dejstva, da se je prebivalstvo prvič znašlo v razmerah, ko morajo spoštovati različne in sproti spreminjajoče se omejitve gibanja na občine ali na regije, spreminjajoče se prepovedi združevanja na javnem kraju, popolno prepovedo gibanja v nočnem času, spreminjajoča se pravila o nošnji zaščitne maske in podobno. Najmanj, kar bi si vsakdo od obravnavanih »kršiteljev« pri prvi policijski obravnavi v takšnih razmerah zaslužil, je ustni opomin ali morda največ opomin kot formalno sankcijo in šele ob ponavljajočih se kršitvah morda globo, ki se izreka v višini najmanj 400 evrov. Sploh, če bi upoštevali načelo sorazmernosti, saj ne gre za prekrške, ki spadajo med najbolj nevarne. Namesto tega pa policisti brez opozorila takoj oglobijo kar 40 odstotkov kršiteljev.