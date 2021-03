FOTOGALERIJA: Ivan Gale o poročilu Računskega sodišća

Poročilo Računskega sodišča je predstavil in strokovno argumentirano komentiral Ivan Gale, žvižgač, ki je kot eden prvih opozoril na nepravilnosti pri nabavi medicinske opreme in ki nezakonite postopke nabave opreme pozna iz prve roke.

V poročilu so zapisali: “Računsko sodišče je ocenilo, da Vlada, MZ, MGRT, MORS in Zavod (vsak v okviru svojih pristojnosti) niso bili učinkovito organizirani pri javnem naročanju in nabavah nujno potrebne zaščitne in medicinske opreme. Postopki javnega naročanja zato niso bili izvedeni v skladu z načeli transparentnosti, učinkovitosti in enakopravne obravnave ponudnikov zaščitne in medicinske opreme, postopki pa so bili v nekaterih primerih izvedeni tudi v neskladju s predpisi in drugimi akti. "

"Vlada je delovala neučinkovito, netransparentno in v nasprotju z zakoni. Vsi odgovorni in vpleteni (začenši z ministrom Počivalškom) morajo biti nemudoma odstavljeni in za svoja dejanja odgovarjati tudi na sodišču," so zapisali v protestnem gibanju.

"V vmesnem času so se Janez Janša in njegovi privrženci z žalitvami in podtikanji trudili osebno diskreditirati predsednika Računskega sodišča, Tomaža Vesela, in skušali vzbuditi dvom o tem, kar se danes potrjuje v revizijskem poročilu. S svojimi nizkotnimi pristopi še vedno nadaljujejo, saj preko novonastavljenega vodstva NPU nad Računsko sodišče pošiljajo policijo. To samo še dodatno potrjuje sume, saj je jasno, da Janez Janša to počne predvsem zato, ker se boji razkritij o delovanju in nesposobnosti vodenja vlade in obvladovanja pandemije. Istočasno je bila po političnem nareku sprožena tudi preiskava zoper direktorja STA," so še zapisali.

