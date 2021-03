»Poteze te vlade so psihopatske, v skladu z osebnostjo vodje«

IZJAVA DNEVA

"Poteze te vlade so psihopatske, v skladu z osebnostjo vodje. Psihopat je po definiciji oseba, ki trpi na duši, še bolj pa trpijo ljudje pod njim. Ta človek je bil že večkrat del oblasti, tudi premier. Janševa dejanja v preteklosti bi morali imeti vselej pred očmi, a jih ne jemljemo dovolj resno. Vlada nam namreč človek, ki je leta 1991 izdal ukaz, zaradi katerega bi najprej zrušili pol Ljubljane in potem velik del Slovenije. Rešili so nas poveljniki teritorialne obrambe, ki so zavrnili izpolnitev ukaza. Vlada nam človek, ki je bil leta 1994 pripravljen izvesti vojaški udar. Za takšnega človeka ni zakonov, ni ustave, ni morale. Zdaj državni udar ni potreben, ker ga lahko mehkeje izvaja s pomočjo prodanih duš v parlamentu. To bi moral biti ključen poudarek vseh razmišljanj, kaj lahko pričakujemo od tega premiera."

(Penolog Dragan Petrovec v intervjuju za Nedelo o tem, da je Janševa vlada vzpostavila železno represijo z mehanizmi kaznovanja in obvladovanja)