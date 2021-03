»Naša življenja bodo urejali modeli, ki malo trgujejo, malo snifajo, malo grozijo in malo kradejo«

IZJAVA DNEVA

"In na koncu bomo spoznali, da smo iz barbarizma prek sadizma prišli v navaden barabizem. Da bodo počasi naša življenja urejali modeli, ki malo trgujejo, malo snifajo, malo grozijo, se malo ukvarjajo s prostitucijo in malo kradejo. Dobivajo posle, dobivajo pozicije in dobivajo vpliv. Vpliv, da delijo plen. Male barabe, ki so ves čas žrtve. Kupite si padala za čas, ko bo avto zgrmel v prepad …"

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, da smo iz barbarizma prišli v navaden barabizem; via Dnevnik)