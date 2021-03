VIDEO: »Predlagamo popolno zaprtje države«

Strokovna skupina za covid-19 predlaga popolno zaprtje države od 1. do 11. aprila, premier Janez Janša je dodal, da ni pričakovati, da bi do poletja učinkovito ustavili epidemijo s cepljenjem, saj smo približno v enomesečni zamudi

Janez Janša na posvetovalnem sestanku na Brdu

Kakšni protikoronski ukrepi nas čakajo v prihodnjih dneh in med velikonočnimi prazniki, bo znano najkasneje danes zvečer. Dopoldne ob 10. uri so se na povabilo predsednika države Boruta Pahorja na Brdu sestali minister za zdravje Janez Poklukar, predstavniki političnih strank, strokovna posvetovalna skupina za covid-19 in premier Janez Janša. Strokovna skupina za covid-19 je predlagala 11-dnevno zaprtje države, predstavniki vlade trenutno diskutirajo o tem, ali bodo predlog upoštevali. Premier Janez Janša je dodal, da ni pričakovati, da bi do poletja učinkovito ustavili epidemijo s cepljenjem, saj smo približno v enomesečni zamudi.

Predstavnica posvetovalne skupine Mateja Logar je dejala, da bi po začasnem zaprtju ocenili stanje in sledili ukrepom po vladnem semaforju. Šole bi bile v času zaprtja na daljavo, vrtci in prva triada pa bi poskrbeli za nujno varstvo. Med zaprtjem bi bilo možno druženje dveh gospodinjstev na velikonočno nedeljo, sicer pa bi bilo gibanje ponovno omejeno na regije. "V času zaprtja naj se dela od doma, javni prevoz pa bi deloval v omejenem obsegu," je dodala Mateja Logar. "Predlog podpirajo vsi člani svetovalne skupine, ločenega mnenja ni bilo," je odgovorila na vprašanje predsednika Boruta Pahorja.

Minister za zdravje Janez Poklukar je podal epidemiološko stanje. Povedal je, da so se epidemiološke razmere od zadnjega sestanka zelo spremenile in se zaostrile. Minister Tonin je dejal, da bodo v NSi predloge podprli, podobno so reagirali tudi drugi predstavniki vlade, na čelu s predsednikom vlade Janšo. Pomisleke ima zaenkrat zgolj minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, ki meni, da bi popolno zaprtje države pomenilo prehud udarec za gospodarstvo in ljudi, ki se po njegovem počutijo prevarane. Počivalšek zato zavrača popolno zaprtje države, saj meni, da bi morali upoštevati tudi psihološke učinke. "Vlada ne uživa dovolj zaupanja, da bi naše poteze javnost sprejela kot izraz skrbi za zdravje, zapiranje bi pomenilo konec dela," je dejal.

Predstavnik epidemiologov dr. Mario Fafangel Fafangel je poudaril, da epidemiologi niso bili enotni, so pa izglasovali, da bi z zaprtjem države kupili čas za cepljenje.

Posvet je odprt za javnost in poteka v živo na spletu.

Vlada bo o predlogu odločala na seji, ki se bo na Brdu pri Kranju začela ob 14. uri.

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek je včeraj dejal, da če bi gledali zgolj z epidemiološkega vidika, potem da, vendar je po njegovem zelo pomembno pogledati "še kaj drugega".

"Zapiranja gospodarskih panog ne podpiramo, s koronavirusom se bomo morali naučiti živeti," pa je jasen predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Branko Meh, ki je za Radio Slovenija dejal: "Če že pride do zapiranja, mora zapiranje veljati za vse. Ne moremo dovoliti tega, kar je bilo v preteklem obdobju, da so bile storitvene dejavnosti zaprte, veliki sistemi pa so lahko delali. Temu odločno nasprotujemo."

Gospodarstvenike skrbi, da zaprtje ne bo kratkotrajno, temveč bo ponovno trajalo več mesecev. "Če pride do zaprtja za en mesec ali več mesecev, potem bo nastal velik problem v slovenskem malem gospodarstvu, saj smo že zdaj na robu preživetja," je dodal Meh.

