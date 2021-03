»Skrajni čas je, da malo drugače postavimo svoje vrednote«

IZJAVA DNEVA

"Razgalila je, kako načet je planet, kako smo načeti mi in nam postavila zelo jasno vprašanje, ali ni morda res skrajni čas, da mogoče malo drugače postavimo svoje vrednote. Ker s temi, po katerih danes živimo in nam narekujejo, kaj vse potrebujemo, kaj vse moramo imeti, se iz tega blata ne bomo potegnili."

"Norenje za vsakim centom, vsako aktivnostjo, vsakim všečkom se v koronačasu pokaže kot slabo. Kot nekaj, kar nas dodatno ogroža. Zato nenehno poudarjam: v stresu smo, poskušajmo ga zmanjševati sebi in drugim, ne ga še dodajati. Ne ga dodajati z žaljivkami na družabnih omrežjih, manipulacijami, neresnicami ... Ker zdaj ga imamo res veliko in to takega, ki si ga ne moremo sami izbirati. Prej smo si ga lahko, zdaj ne. Potisnjeni smo v njega in spravlja nas v velike stiske. Opozarjam, da nas čaka plaz izgorelosti in že je začel svojo uničujočo pot."

(Psihiatrinja Mojca Zvezdana Dernovšek o tem, kako danes živimo in kaj vse potrebujemo; v intervjuju za Večerovo prilogo V Soboto)