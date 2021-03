»Če bi nas pustili delati, državna pomoč sploh ne bi bila potrebna«

IZJAVA DNEVA

"Naše podjetje je lanskega marca in aprila koristilo državno pomoč, vezano na delo od doma. Kasneje smo konsolidirali poslovanje, prilagodili določene procese in se bolj intenzivno lotili razvoja ter na koncu leta povečali promet za okoli 40 odstotkov. Za uspešno delo, plačilo prispevkov in davkov zdaj za nagrado državi vračamo 52.000 evrov pomoči. Pomoč države ni pomoč, temveč je podkupnina za to, da ljudje stoično prenašajo šlamastiko. Če ne bi bilo pomoči, bi ljudje šli na cesto in problem covida-19 bi bil rešen v 14 dneh. Če hraniš ljudi, doktorje, bolnice in javno upravo bolj, druge sicer manj, in jim ni treba hoditi v službo, lahko takšno stanje vlečeš nekaj let. A ta denar razsipavaš brez veze. Če bi nas pustili delati, državna pomoč sploh ne bi bila potrebna. Ne vem, zakaj ljudje sklanjajo glave in zakaj se ne vprašamo, kaj počne vlada, ko s pomočjo medijev straši ljudi. Štejejo, koliko zdravih ljudi je pozitivnih na virus, ne štejejo pa travm in drugih posledic, ki stiskajo mlade in resno bolne, rakave, kronične bolnike, prepuščene samim sebi. Tudi med podjetniki opažam, da jih večina sprejema to stanje kot normalno."

(Milan Kuster, direktor in lastnik podjetja Lunos, o koronskih državnih ukrepih za pomoč gospodarstvu; v intervjuju za Večerovo prilogo V Soboto)