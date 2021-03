»Če bo Janša želel predsedovati EU tako, kot predseduje Sloveniji, lahko pričakujemo težave«

"Če bo Janša želel predsedovati Evropski uniji tako, kot predseduje vladi Slovenije, lahko pričakujemo težave. Doma vodi revolucijo s kadrovskimi cunamiji, s pritiski na tožilstvo in sodstvo, s policijsko represijo, z zlorabo epidemije, s poskusom preganjanja predsednika računskega sodišča, z vojno proti medijem, z ogrožanjem pitne vode, z vulgarnimi tviti. Če se bo tako obnašal na čelu EU, bo katastrofa. Upam, da si tega ne bo dovolil in da bo izpeljal teh šest mesecev zgolj tehnično. Četudi ne gre zanemariti vpliva vzhodnih vlad, recimo nazadnjaške poljske vlade, ki je vedno zelo zahtevna, in tudi madžarske. Skupaj z Janšo bodo verjetno skušali doseči zaostrovanje azilnih politik, odnosa do migrantov in vseh marginalnih skupin. Na Poljskem ženske bijejo težek boj za ohranitev temeljnih pravic. Skušali bodo predsedovanje Evropske unije usmeriti po konservativnem, ksenofobnem tiru."

(Franco Juri, direktor Pomorskega muzeja, nekdanji veleposlanik, karikaturist in publicist, o tem, kakšno bo predsedovanje EU pod vlado Janeza Janše; v intervjuju za časnik Delo)