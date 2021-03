FOTOGALERIJA: »NE umazani politiki, DA čisti pitni vodi«

Tudi Mladi za podnebno pravičnost so se pridružili podpornikom čiste pitne vode

© Borut Krajnc

Na Trgu republike so se včeraj zbrali podporniki čiste pitne vode, ki so se jim pridružili tudi Mladi za podnebno pravičnost. S transparenti in citiranjem 70. a člena ustave, ki zagotavlja pravico do pitne vode, so poslance pozvali, naj ne sprejmejo predlagane sporne novele zakona o vodah. Na krajšem shodu se je zbralo okoli 50 ljudi, ki so upoštevali nošenje mask in fizično razdaljo.

"S spremembo bi bile namreč na vodnih in priobalnih zemljiščih, kot so reke, jezera in morje, dovoljene gradnje, ki so bile do sedaj sicer prepovedane - recimo gradnje poslovnih objektov, parkirišč, stavb za promet in tako dalje. Kot opozarjajo mnogi, bi bila takšna določba v nasprotju z ustavo ter zakonodajo EU, kot je vodna direktiva, in predstavlja veliko nevarnost poslabšanja površinskih voda po celotni Sloveniji," so zapisali Mladi za podnebno pravičnost.

