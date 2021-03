»V teh razmerah ne bi odpravila policijske ure, ampak ne bi rada govorila o policijski uri«

Bojana Beović bi rada z »omejitvijo gibanja« v ljudeh vzbujala upanje

Dr. Bojana Beović v Studiu City na TV Slovenija

Vodja posvetovalne skupine za cepljenje dr. Bojana Beović je v včerajšnji oddaji Studio City na TV Slovenija komentirala, kakšno poletje nas čaka. »Mislim, da bo letošnje poletje vsaj takšno, kot je bilo lansko. Veliko ljudi bo že cepljenih. Tudi sama poletna klima prispeva k slabšemu prenašanju okužb dihal, virus postane bolj sezonski,« je poudarila.

Dodala je, da po »tem velikem pandemskem valu« pričakuje, da bo poletje vendarle precej bolj normalno od zimskih razmer.

Obenem je v oddaji izrazila mnenje o omejitvi gibanja v nočnem času, ki v Sloveniji velja od 22. do 5. ure. »V teh razmerah ne bi odpravila policijske ure, ampak ne bi rada govorila o policijski uri, ampak o omejitvi gibanja v nočnem času zaradi epidemije. Dajmo v ljudeh vzbujati zaupanje,« je dejala.

Ko jo je voditelj oddaje Marcel Štefančič, jr. vprašal, ali bo zaprtje države (od 1. do 11. aprila) glede na stopnjo zaupanja v vlado (v zadnji javnomnenjski anketi Mediane se je izkazalo, da ima Janševa vlada zgolj 31 odstokov podpore) delovalo, je odgovorila: »Tu ni pomembno zaupanje v vlado, pomembno je zaupanje v to, da zmoremo premagati viru na način, kot ga premagujejo vse evropske demokratične razvite države.«

Mnenje glede omiljevanja izrazov z njo deli tudi minister za zdravje Janez Poklukar, ki je pred kratkim na vladni tiskovni konferenci prav tako prosil, še posebej novinarje, naj ne uporabljajo izraza »policijska ura«, temveč »omejitev gibanja«.

»Omejitev gibanja« se, seveda, sliši lepše in manj represivno. A zakaj bi ljudem lagali?

Star angleški rek pravi: »If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck.« (Če izgleda kot raca, plava kot raca, se oglaša kot raca, potem najbrž je – raca.)