FOTO: Poslancem ponudili »vodo iz Anhovega«

Akcija Mladih za podnebno pravičnost pred Državnim zborom

© Borut Krajnc

Danes so Mladi za podnebno pravičnost pred Državnim zborom izpeljali akcijo, v katero so poslancem pripeljali in ponudili »vodo iz Anhovega«. "S to akcijo želimo poslance opozoriti, kaj lahko novela zakona povzroči. Želimo jih opozoriti, da bo 37. Člen novele zakona o vodah negativno vplival na podzemne vode – torej na pitno vodo. Pristojne pozivamo, da prenehajo s spornimi predlogi novih členov, ki bodo negativno vplivala na celotno prebivalstvo. Opozarjamo jih, da danes odločajo o naši prihodnosti in da je dostojno človekovo življenje pomembnejše od kapitala," so opozorili Mladi za podnebno pravičnost.

Dodali so, da je peticija, ki sta jo v javnost spustila društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo Eko Krog in civilna iniciativa DANES!, prejela že več kot 10.000 podpisov v zgolj nekaj dneh. "Peticija poziva vlado in poslance, da zavrnejo predlagane spremembe, iz števila pa lahko razberemo, kaj ljudje želijo - želijo, da jim temeljna človekova pravica, ki bi morala biti po 70.a členu Ustave Republike Slovenije zagotovljena vsakemu posamezniku, v prihodnosti ne bo kršena. Voda je preprosto preveč pomembna, da bi o njej odločala le peščica posameznikov," so zapisali.

Zato od ministrstva za okolje in prostor, Vlade Republike Slovenije in vseh poslancev ponovno zahtevajo umik celotnega predloga novele zakona o vodah, ki ga zdaj "nezakonito sprejema po skrajšanem postopku". Obenem zahtevajo tudi izvedbo strokovne, celovite ter poglobljene javne obravnave sprememb zakona in da odgovorni prenehajo v ospredje postavljati kapital, temveč tja postavijo človekovo dostojno življenje.