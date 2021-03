Virant Hojsu: »Oglasil sem se le zato, ker gre za učbeniški primer, kaj pravna država ni«

TVIT DNEVA

"Dovolite mi nekaj ABC o pravni državi. Ustavne svoboščine se lahko omeji zaradi varovanja zdravja, vendar morajo biti ukrepi nujni in sorazmerni. Prepoved izhoda iz države za varovanje zdravja ni nujna, zlasti glede na to, da se lahko vrneš le z neg. testom in v karanteno."

"Državna uprava, tudi policija, mora imeti za svoje delovanje jasna merila in mora delovati po predpisih. Če je nekaj prepovedano, je dolžna preprečiti. Torej v nasprotju z mnejem ministra ne more kar tako dovoliti prestopa meje, če odlok to izrecno prepoveduje."

"Še bolj problematično je mnenje, da bo 'policist gotovo razumel, da imate nujen opravek v Italiji in vas spustil"' To je poziv, da Policija krši veljaven predpis. Ponavljam, merila ravnanja policije morajo biti jasno določena s predpisi in policija jih mora spoštovati."

"Oglasil sem se le zato, ker gre za učbeniški primer, kaj pravna država ni. Dolga leta sem študentom ponazarjal načela s podobnimi ekstremnimi primeri, zdaj pa me skrbi, ker postajajo realnost."

"Motiti se je človeško, še posebej v situaciji, kakršna je sedanja. To tudi ni političen komentar, ampak pravno mnenje. Minister napako se da hitro odpraviti, verjamem, da bodo ljudje to cenili."

(Gregor Virant notranjem ministru Alešu Hojsu o tem, da mora imeti policija za svoje delovanje jasna merila); via Twitter)